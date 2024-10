Avis aux médias - Complexe Santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway - L'APTS dit NON à la privatisation en région!

Pourquoi :

Cette incursion du privé dans de nouvelles sphères de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent inquiète grandement l'APTS. Non seulement la mairie est en situation de conflit d'intérêts, dans un contexte de malversations, mais en plus le CISSS est actuellement poursuivi pour ses pratiques douteuses dans le processus d'octroi d'un contrat locatif de 10 ans d'une valeur de plus de 11 M$ d'argent public. Pour l'APTS, la privatisation en région, c'est NON!