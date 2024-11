MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - De nouveaux timbres rendant hommage à cinq figures de la littérature franco-canadienne seront dévoilés lors de la cérémonie d'ouverture officielle du Salon du livre de Montréal de 2024.

Les timbres de Postes Canada célèbrent cinq plumes primées - Marie‑Claire Blais, Jean Marc Dalpé, Dany Laferrière, Antonine Maillet et Marguerite‑A. Primeau - dont les œuvres reflètent les diverses expériences de francophones du pays.

Ces auteurs et autrices de talent apportent une perspective unique au corpus de la littérature canadienne-française. Grâce à leurs romans, leurs pièces de théâtre, leurs poèmes et leurs essais, ces grands noms inspirent et éclairent les gens au Canada et ailleurs.

QUI SERA DE L'ÉVÉNEMENT : Dany Laferrière et Antonine Maillet, ainsi que Thérèse Blais représentant Marie‑Claire Blais (1939-2021) et Georgette Haugen représentant Marguerite‑A. Primeau (1914-2011).

OÙ : Salon du livre de Montréal, 1001, place Jean-Paul-Riopelle

QUAND : Le mercredi 27 novembre 2024; l'inauguration officielle du Salon du livre de Montréal commence à 17 h; le dévoilement des cinq timbres commence à 17 h 30.

RSVP : Nous demandons aux médias de confirmer leur présence

