AVIS AUX MÉDIAS - Christian Dubé devant la CCMM - Un comité d'accueil pour lui rappeler que sa réforme est tout, sauf santé!

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la conférence du ministre de la Santé, Christian Dubé, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) le 13 juin, les organisations syndicales en santé et services sociaux seront présentes pour lui rappeler que sa réforme est tout, sauf santé!

Pour l'occasion, un comité d'accueil composé de militantes et membres des organisations syndicales sera sur place, aux abords du Palais des congrès de Montréal dès 11 h afin de se faire voir et entendre. Des porte-parole seront également disponibles pour répondre aux questions des représentant-e-s des médias.

Aide-mémoire

Quoi : Comité d'accueil au ministre de la Santé Christian Dubé Qui : Organisations syndicales en santé et services sociaux Quand : Le 13 juin à 11 h Où : Devant le Palais des congrès de Montréal au coin des rues Place Jean-Paul-Riopelle et Saint-Antoine





SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Pour information : Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) -- Marc-Antoine Audette 514 606-2815, [email protected]; Confédération des syndicats nationaux (CSN) - Jean-Pierre Larche, 514 605-0757, [email protected]; Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) --Geneviève Lambert-Pilotte, 514 266-7855, [email protected]; Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) -- Gabriel Danis, 514 219-1485, [email protected]; Fédération des professionnèles (FP-CSN) -- Guillaume Francœur, 438 439-0673, [email protected]; Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ - Floriane Bonneville, 438 862-2929, [email protected]; Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) -- Sébastien Goulet, 438 882-3756, [email protected]; Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) - Nathalie Côté, 418 254-7892, [email protected]