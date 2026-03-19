Avis aux médias - Cérémonie de lancement de la Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances à l'hôtel de ville de Montréal

Nouvelles fournies par

Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

19 mars, 2026, 18:13 ET

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le conseiller associé à la culture, à la diversité, à l'inclusion, aux relations avec les peuples autochtones et au vivre-ensemble, M. Josué Corvil, invite les membres des médias à une prise d'images à l'occasion de la cérémonie de lancement de la Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances à l'hôtel de ville de Montréal.

Date :

Le vendredi 20 mars 2026

Heure :

14 h

Lieu :

Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignement : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]

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