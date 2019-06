Avis aux médias: Cérémonie d'inauguration du pont Samuel-De Champlain

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à un événement historique en compagnie de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, les travailleurs et partenaires qui ont contribué au projet, ainsi que des dignitaires et autres invités afin de célébrer l'ouverture du pont Samuel-De Champlain.

Date: Le vendredi 28 juin 2019



Time: 8 h 00 à 12 h 30



Endroit: 900 Rue Riverside, Saint-Lambert, QC J4P 3P2 (Collège Champlain)



Horaire:



8 h 00 à 8 h 45 : Arrivée des médias et enregistrement à l'adresse mentionnée





9 h 00 : Départ de l'autobus médias vers le site de la cérémonie situé dans le corridor sud à la hauteur du pont à haubans





10 h 00 à 11 h 25 : Programme officiel de la cérémonie





11 h 25 to 11 h 55 : Disponibilité pour les médias (possibilité d'entrevues individuelles)





12 h 10 : Retour de l'autobus des médias vers le lieu d'enregistrement

*NOTE : La confirmation de votre présence est demandée au plus tard le jeudi 27 juin à midi par courriel : infc.media.infc@canada.ca

Seules les personnes qui sont confirmées sur la liste des médias seront autorisées à participer à la cérémonie.

Aucun équipement de protection n'est requis, cependant l'événement est à extérieur. Veuillez-vous habiller convenablement pour les conditions météorologiques.

Il y aura de l'eau potable sur le site, ainsi que des toilettes.

