Avis aux médias - Célébrons la Journée mondiale du lait 2019 !

OTTAWA, le 28 mai 2019 /CNW/ - Le 1er juin, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) participent à la Journée mondiale du lait, campagne mondiale qui vise à célébrer les contributions importantes et significatives du secteur laitier : de fournir des aliments sains et nutritifs aux consommateurs, de même que les pratiques agricoles durables, responsables et attentionnées de nos producteurs.

Menant au 1er juin, les célébrations commencent tôt avec le rallye #EnjoyDairy « Savourez les produits laitiers » du 29 au 31 mai. Lors de ces journées, la campagne mondiale se concentrera respectivement sur trois thèmes : 1) la nutrition, 2) la communauté et 3) le plaisir de la consommation des produits laitiers.

QUAND

Rallye #EnjoyDairy : du 29 au 31 mai 2019 et Journée mondiale du lait : 1er juin 2019



QUOI

Les PLC invitent les consommateurs et les intervenants de l'industrie à partager sur les médias sociaux une photo ou une vidéo d'eux levant un verre de lait. Les PLC mettront également en valeur les contributions du secteur laitier sur leurs comptes Twitter , Facebook et Instagram .

Conjointement avec le Congrès annuel et la foire commerciale de la Fédération canadienne des municipalités, le 1er juin, les PLC tiendront un déjeuner-causerie sur le rôle l'industrie laitière et de la gestion de l'offre comme moteurs du développement rural du Canada.

QUI

Avec leurs homologues du monde entier, les associations laitières canadiennes, les transformateurs, les détaillants et les producteurs, entre autres, participent aux célébrations.

OÙ

Des événements tels que des concours de photos, des dons de lait et des conférences sur la nutrition ont lieu partout dans le monde. Pour voir la liste des événements enregistrés pour la Journée mondiale du lait 2019, CLIQUEZ ICI. Pour suivre la conversation sur Twitter, Facebook et Instagram, utilisez #WorldMilkDay, #EnjoyDairy et #JournéeMondialeduLait.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.worldmilkday.org.

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs lait canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier de notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la viabilité de la production laitière et qui font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé.

SOURCE Les Producteurs laitiers du Canada (PLC)

Renseignements: Michel Hachey, Directeur adjoint, communications, michel.hachey@dfc-plc.ca

Related Links

www.producteurslaitiers.ca