AVIS AUX MÉDIAS - Canada - Résolution des conflits concernant les noms de domaine à l'échelle mondiale

L'organisme de réglementation de l'Internet a recours aux services d'un organisme canadien spécialisé dans la résolution de noms de domaines

** Avis de rencontre avec les médias **

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW/ - Une annonce sera faite à Montréal aujourd'hui concernant le nouvel organisme responsable de déterminer si les noms de domaines Internet sont détenus ou utilisés à mauvais escient. Le Canadian International Internet Dispute Resolution Centre (CIIDRC) annoncera qu'il est devenu seulement le deuxième fournisseur de services de résolution de conflits concernant les noms de domaines de l'hémisphère occidental à obtenir l'autorisation de l'organisme de réglementation de l'Internet.

La sélection du CIIDRC par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), laquelle tient son assemblée générale annuelle cette semaine à Montréal, est considérée comme un pas important vers ceux qui souhaitent contester la propriété des noms de domaines.

« Nous sommes très heureux d'entrer dans l'échiquier mondial en offrant une plateforme en ligne de pointe destinée à résoudre les conflits portant sur les noms de domaines, a déclaré Barry Penner, directeur général du CIIDRC au Québec. Comme il existe plus de 350 millions de noms de domaines enregistrés à l'échelle mondiale, nous assistons à une augmentation du nombre de conflits entourant la propriété et l'utilisation réelles des noms de domaines. Le CIIDRC offrira un site Web interactif complet destiné à résoudre ces conflits en temps opportun, d'une manière neutre et à faible coût en mettant à profit une remarquable équipe d'arbitres impartiaux et chevronnés. »

Barry Penner et d'autres membres du CIIDRC seront disponibles pour des entrevues aujourd'hui.

QUI : Membres du Canadian International Internet Dispute Resolution Centre



QUOI : Annonce au sujet d'une nouvelle solution de résolution de conflits portant sur les noms de domaines



OÙ : Le Westin, 270 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, Québec H2Y 0A3, salle de conférence St-Antoine B (9e étage)



QUAND : Mercredi 6 novembre 2019, à 15 h (HE)

SOURCE Canadian International Internet Dispute Resolution Centre (CIIDRC)

Renseignements: Pour plus de renseignements, communiquez avec : Barry Penner, directeur général du CIIDRC au Québec, Tél. : 604 684-2821 | Cell. : 604 316-1812, resolution@ciidrc.com