Avis aux médias - Bilan-Faim 2024 : Banques alimentaires du Québec et Moisson Montréal présenteront les dernières données sur l'état de la faim

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Bien que l'inflation se soit stabilisée dans la dernière année, la pression causée par le coût de la vie continue d'impacter durement les Québécois.es. Banques alimentaires du Québec (BAQ) et Moisson Montréal feront le point sur la situation et les tendances observées en matière d'aide alimentaire au Québec et à Montréal.

Les représentants des médias sont conviés au dévoilement du Bilan-Faim 2024 ce lundi 28 octobre prochain à 10 h , chez Moisson Montréal.

Quoi : Dévoilement du Bilan-Faim 2024

: Dévoilement du Bilan-Faim 2024 Quand : Lundi 28 octobre à 10 h

Où : Pour les détails, merci de confirmer votre présence à Jessica Rousseau ( [email protected] )

( ) Qui : Martin Munger , directeur général, Banques alimentaires du Québec Chantal Vézina, directrice générale, Moisson Montréal

:

*Entrevues individuelles possibles sur place. Des représentants d'organismes du réseau seront également présents.

Le Bilan-Faim est une étude annuelle réalisée par Banques alimentaires du Québec qui permet de consolider des données socioéconomiques provenant de plus de 1300 organismes qui sont desservis par le réseau. Il permet de brosser un portrait de l'insécurité alimentaire au Québec.

SOURCE Les Banques alimentaires du Québec

