Avis aux médias - Audience orale de la Régie de l'énergie du Canada sur la demande de NGTL visant à modifier le tarif pipelinier

Durée prévue de l'audience : une journée

CALGARY, le 24 sept. 2019 /CNW/ - La Régie de l'énergie du Canada entendra les plaidoiries orales relatives à la demande de NOVA Gas Transmission Ltd (NGTL) visant à modifier le tarif pipelinier. La société a demandé qu'un protocole de service temporaire soit incorporé à son tarif.

L'audience commencera à 9 h le mercredi 25 septembre dans la salle d'audience de la Régie de l'énergie du Canada. Les médias et le public sont invités à y assister. La diffusion audio en direct sera également assurée par la Régie.

Mercredi 25 septembre 2019

9 h (heure des Rocheuses)

Salle d'audience de la Régie de l'énergie du Canada (2e étage)

517, Dixième Avenue S.-O.

Calgary (Alberta)

Produits connexes

Lien vers la diffusion audio - http://cer.isilive.net/NOVA/

Lien vers les documents de réglementation - https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3816276

SOURCE Canada Energy Regulator

Renseignements: Sarah Kiley, Agente de communications, Régie de l'énergie du Canada, Courriel : Sarah.Kiley@cer-rec.gc.ca, Téléphone : 403-614-6526, Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265