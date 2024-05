MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - L'assemblée annuelle des actionnaires de Power Corporation du Canada (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) (Power Corporation) se tiendra le jeudi 9 mai 2024 à 11 h (heure de l'Est), à l'Hôtel InterContinental, 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, Québec.

Une brève séance photos précédera l'assemblée. Veuillez prendre note que tout équipement électronique ne sera autorisé dans la salle qu'à ce moment seulement, et non pendant l'assemblée proprement dite.

Webdiffusion

Les présentations de la direction à l'assemblée annuelle des actionnaires seront diffusées en direct sur le Web à compter de 11 h (heure de l'Est). Pour écouter la diffusion en direct, veuillez vous inscrire au :

www.powercorporation.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

Point de presse

Les médias sont invités à un point de presse qui se tiendra à la suite de l'assemblée annuelle avec monsieur R. Jeffrey Orr, président et chef de la direction de Power Corporation.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

Renseignements: Stéphane Lemay, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire, 514-286-7400