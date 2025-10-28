AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la Chaudière-Appalaches
28 oct, 2025, 13:00 ET
QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un nouveau soutien au secteur touristique de la Chaudière-Appalaches.
Date :
Le 30 octobre 2025
Heure :
13 h 30
Lieu :
Sainte-Croix
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 10 h le 30 octobre 2025, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.
Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]
