Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure dans le nord de la Saskatchewan

LA RONGE, SK, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Todd Goudy, secrétaire provincial, au nom du gouvernement de la Saskatchewan.

Date : Le jeudi 5 septembre 2019



Heure : 15 h 30 HNC



Lieu : Hôtel de ville de La Ronge

Salle du Conseil

1212, Hildebrand Drive

La Ronge (SK)

