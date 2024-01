WHITEHORSE, YT, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Dr. Brendan Hanley, député de Yukon, de l'honorable Nils Clarke, ministre de la Voirie et des Travaux publics, et de Laura Cabott, mairesse de Whitehorse, et du chef Sean Uyenets’echᶖa Smith de la Première Nation Kwanlin Dün.

Date : Le 10 janvier 2024 Heure : 11 h 45 HNY Lieu : Immeuble Jim Smith, salle des médias

2071, 2e Avenue

Whitehorse (Yukon) Y1A 1B2

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Antoine Goulet, Analyste, Communications et Relations publiques, Gouvernement du Yukon, 867-334-5517, [email protected]; Oshea Jephson, Gestionnaire, Communications stratégiques, Ville de Whitehorse, 867-689-0515, [email protected]; Dylan MacNeil, Gestionnaire des Communications par intérim, Kwanlin Dün First Nation, 867-332-3106, [email protected]; Maire Christopher Irvin, Municipalité de Watson Lake, 867-536-8000, poste 5, [email protected]