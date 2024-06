QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, de Bruno Marchand, maire de Québec, et de Sonia Pichette, directrice générale du Patro Laval.

Date : Le vendredi 14 juin 2024

Heure : 13 h 00 HAE

Lieu : Patro Laval, Grand gymnase

145, rue Bigaouette

Québec, (Québec) G1K 4L3

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Personnes-ressources: Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Sonia Pichette, Directrice générale, Patro Laval, 418-522-2005, [email protected]