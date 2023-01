Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Wolfville

WOLFVILLE, NS, le 12 janv. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures de traitement des eaux usées en présence de Kody Blois, député de Kings-Hants, de Melissa Sheehy-Richard, membre de l'Assemblée législative pour Hants West, et de Wendy Donovan, mairesse de la Municipalité de Wolfville.

Date : Vendredi 13 janvier 2023



Heure : 11 h (HNA)



Lieu : Mairie de Wolfville

359, rue Main

Wolfville (Nouvelle-Écosse)

B4P 1E1

