WINNIPEG, MB, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et de Suzanne Munroe, présidente du conseil d'administration du Manitoba Theatre for Young People.

Date : Le mardi 20 février 2024



Heure : 14 h 00 HNC



Lieu : Manitoba Theatre for Young People

2, chemin Forks Market

Winnipeg (Manitoba) R3C 4X1

