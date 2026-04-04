Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
04 avr, 2026, 14:30 ET
VANCOUVER, BC, le 4 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et de Sarah Kirby-Yung, adjointe au maire de la Ville de Vancouver.
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Date :
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mardi 7 avril 2026
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Time:
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10 h 30 (HP)
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Location:
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parc Oak (près du site de construction, à l'extrémité sud)
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900, 59e avenue Ouest
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Vancouver (Colombie-Britannique) V6P 1X7
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Engagement civique et Communications, Ville de Vancouver, [email protected]
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