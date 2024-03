TORONTO, le 15 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de James Maloney, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et du procureur général du Canada et député d'Etobicoke--Lakeshore, le Tánaiste, ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, Micheál Martin, et Robert G. Kearns, président et fondateur de la Fondation Canada-Irlande.

Date : Samedi 16 mars 2024



Heure : 15 h HAE



Lieu : Bâtiment Corleck

3, Eireann Quay

Toronto (Ontario) M5V 0A3

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Diana Conconi, Présidente du Comité des communications, Fondation Canada-Irlande, 416-562-6717, [email protected]