Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Thunder Bay

THUNDER BAY, ON, le 30 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure, au sujet de l'atténuation des inondations et des tempêtes, en présence de l'honorable Patty Hajdu, députée de Thunder Bay-Supérieur North et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Don Rusnak, député de Thunder Bay-Rainy River et de Bill Mauro, maire de Thunder Bay.

Date : Vendredi 31 mai 2019





Heure : 13 h HAE





Lieu : Parc Current River



570, rue Cumberland



Thunder Bay (Ontario)





En cas de mauvais temps : Pavillon du lac Boulevard

400, boulevard Lyon Est

Thunder Bay (Ontario)

