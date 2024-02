ST. JOHN'S, NL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence :

de l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés, et député de St. John's-Sud-Mount Pearl;

de Joanne Thompson, députée de St. John's-Est;

de l'honorable Paul Pike, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social, ministre responsable du Secteur communautaire et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre‑Neuve‑et‑Labrador;

de Danny Breen, maire de la ville de St. John's ; et

; et de Sheldon Pollett, directeur général de Choices for Youth.

Date : Vendredi 9 février 2024



Heure : 11 h 00 HNT



Lieu : Centre d'entreprise sociale et d'innovation pour la jeunesse de Choices for Youth

340, chemin LeMarchant

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 1R2

