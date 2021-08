ST. JOHN'S, NL, le 5 août 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et député de St. John's‑Sud--Mount Pearl, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labrador, et de Danny Breen, maire de St. John's.





Heure : 13 h HAT Lieu : Station Metrobus

25, promenade Messenger

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)





Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Emily-Jane Gillingham, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-730-4607, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca