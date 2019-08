Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Spanish

SPANISH, ON, le 22 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de Jocelyne Bishop, mairesse de la Ville de Spanish. Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles seront aussi présents.

Date : Le vendredi 23 août 2019



Heure : 15 h 30 HAE



Lieu : Complexe Four Seasons Waterfront

40, chemin Garnier

Spanish (Ontario)

