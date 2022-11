PORTUGAL COVE-ST. PHILIP'S, NL, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Carol McDonald, mairesse de Portugal Cove-St. Philip's.

Date : Mercredi 9 novembre 2022



Heure : 14 h 30 (HNT)



Lieu : Salle du conseil de l'hôtel de ville

1119, chemin Thorburn

Portugal Cove-St. Philip's (T.-N.-L.) A1M 1T6



Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Stephanie Tucker, Directrice du Développement économique, du Marketing et des Communications, Municipalité de Portugal Cove-St. Philip's, 709-895-8000 poste 271, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]