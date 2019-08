Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Oromocto

OROMOCTO, NB, le 13 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure au sujet du tourisme, des infrastructures vertes et des améliorations des routes, en présence de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Matt DeCourcey, député de Fredericton, de l'honorable Mary Wilson, ministre du Développement économique et des Petites entreprises, de l'honorable Jeff Carr, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, et de Robert Powell, maire d'Oromocto.

Date : Mercredi 14 août 2019



Heure : 14 h HAE



Lieu : Site du futur Gateway Wetland Nature Trails and Conservation Centre

26, promenade Gateway

Oromocto (Nouveau-Brunswick)

