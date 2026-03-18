NEW MARYLAND, N.-B., le 18 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État et député de Fredericton--Oromocto, de l'honorable Gilles LePage, ministre provincial de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Judy E. Wilson-Shee, mairesse de New Maryland.

Date : Jeudi 19 mars 2026



Heure : 11 h 15 (HAA)



Lieu : Bureau administratif du Village de New Maryland

584, route New Maryland

New Maryland (Nouveau-Brunswick) E3C 1K1

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected], Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, [email protected]; Cynthia Geldart, Directrice administrative/greffière, Village de New Maryland, (506) 451-8508, [email protected]