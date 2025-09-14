MONTRÉAL, le 14 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, ministre responsable des Langues officielles et lieutenant du Québec, de Sonia Bélanger, ministre responsable de l'Habitation, de Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, de Valérie Plante, mairesse de Montréal, de Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ainsi que des deux co-présidents du GALOPH, Janie Béïque et Pierre Boivin.

Date : Le lundi 15 septembre 2025

Heure : 8 h 30 [HNE]

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de la Direction des Affaires publiques et du Protocole de la Ville de Montréal à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

