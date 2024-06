LONDON, ON, le 19 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de London‑Centre‑Nord, de Arielle Kayabaga, députée de London‑Ouest, de Brian Reilly, directeur principal à la Banque de l'infrastructure du Canada, et de Kevin Langs, vice-président de Langs Bus Lines Ltd.

Date : Vendredi 21 juin 2024 Heure : 10 h 30 (HAE) Lieu : Bureau de Langs Bus Lines Ltd. London

4099, avenue Breck

London (Ontario) N6L 1B3



Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias: Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]; Susan Moran, Directrice, Médias et Communications, Langs Bus Lines Ltd., 519-495-3855, [email protected]