Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kitchener

KITCHENER, ON, le 28 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure concernant la région de Waterloo en présence de l'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Waterloo, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Karen Redman, présidente de la région de Waterloo.

Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud-Hespeler, Raj Saini, député de Kitchener-Centre, et Bryan May, député de Cambridge, participeront également à l'annonce.

Date : Jeudi 29 août 2019



Heure : 10 h 00 (HAE)



Lieu : Région de Waterloo

150, rue Frederick

Kitchener (Ontario)

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Stacey Abbott, Directrice intérimaire, Communications organisationnelles, Région de Waterloo, 519-575-4837, SAbbott@regionofwaterloo.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

