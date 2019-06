Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Inuvik

INUVIK, NT, le 27 juin 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure au sujet des changements climatiques, en présence de Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Alfred Moses, ministre des Affaires municipales et communautaires, au nom de l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement.

Date : Vendredi 28 juin 2019



Heure : 14 h HAR



Lieu : Aéroport Mike Zubko d'Inuvik - dans l'aérogare principale

Chemin de l'aéroport

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

