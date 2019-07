Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Greater Napanee

GREATER NAPANEE, ON, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure au sujet de la station de contrôle de la pollution de l'eau de Greater Napanee en présence de Mike Bossio, député de Hastings-Lennox and Addington, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de Marg Isbester, mairesse de Greater Napanee.

Date : Le lundi 15 juillet 2019



Heure : 13 h HAE



Lieu : Hôtel de Ville

124, rue John

Greater Napanee (Ontario)

Renseignements: Emilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Ville de Greater Napanee, 613-354-3351, Adresse courriel : info@greaternapanee.com; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, Tél. : 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Adresse courriel : infc.media.infc@canada.ca

