VILLE D'ESPANOLA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Douglas Gervais, maire de la Ville d'Espanola.

Date : Le mercredi 26 juin 2024

Heure : 14 h 00

Lieu : Espanola Regional Recreation Complex

175, promenade Avery

Espanola (Ontario)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Joseph Burke, Chef de l'administration/commis, Ville d'Espanola, 705-869-1540, [email protected]