EDMUNDSTON, NB, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, de l'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Bruno Volpé, premier dirigeant de la Commission de services régionaux Nord-Ouest.

Date : Le mercredi 13 novembre 2024 Heure : 10 h HNA Lieu : CCNB - Campus d'Edmundston (cafétéria)

35, rue du 15-Août

Edmundston, NB, E3V 3K7

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des communications, Société de développement régional, 506-457-4996, [email protected]; Cassandra Côté, Gestionnaire des communications et de la promotion, Commission de services régionaux Nord-Ouest, 506-735-2564, [email protected]