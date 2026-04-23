Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
23 avr, 2026, 14:30 ET
EAST ANGUS, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, de Marianne Dandurand, députée de Compton--Stanstead, de Robert Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François, d'Isabelle Labrecque, directrice générale de Transport HSF et de Nathalie Bresse, présidente du conseil d'administration de Transport HSF.
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Date :
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Le vendredi 24 avril 2026
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Heure :
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13 h 45 HAE
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Lieu :
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Centre culturel d'East Angus, salle Richard-Martel
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288 rue Maple
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East Angus (Québec) J0B 1R0
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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Isabelle Labrecque, Directrice générale, Transport HSF, 514-452-5895, [email protected]
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