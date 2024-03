CHARLOTTETOWN, PE, le 12 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et Agri-Food et député de Cardigan, Sean Casey, député de Charlottetown, Heath MacDonald, député de Malpeque, l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Steve Bellamy, président-directeur général du Centre des arts de la confédération.

Date : Le 13 mars 2024 Heure : 9 h (HAA) Lieu : Centre des arts de la confédération Pavillon sud (ancienne bibliothèque)

145 Richmond Street

Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 1J1 En direct : https://www.youtube.com/watch?v=kHkUS95-h08

