Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Charlottetown

CHARLOTTETOWN, le 9 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure concernant des infrastructures de transport en commun en présence de Sean Casey, secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Charlottetown, au nom de l'honorable de Bernadette Jordan, de l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et de Mike Cassidy, propriétaire de T3 Transit.

Date : Lundi 12 août 2019



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Studio 1 du Confederation Centre of the Arts

145, rue Richmond

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Renseignements: Émilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Mike Cassidy, Propriétaire, T3 Transit, 902-393-0139; Jennifer Gavin, Agente des communications, Ville de Charlottetown, 902-629-4102, jgavin@charlottetown.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

