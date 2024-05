BRIDGEWATER, NS, le 14 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse et députée de Lunenburg West, et de Jerome Tanner, président du conseil d'administration de l'organisme Lunenburg County Wheels.

Date : Le mercredi 15 mai 2024



Heure : 14 h HAA



Lieu : Lifestyle Centre du comté de Lunenburg (à l'extérieur de l'entrée principale)

135, rue North Park

Bridgewater, Nouvelle-Écosse B4V 9B3

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gary Andrea, Conseiller en communications, Ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse, 902-456-6196, [email protected]; Jerome Tanner, Président, Lunenburg County Wheels, 902-212-0407, [email protected]; Eric Hustvedt, Responsable des communications, Lunenburg County Wheels, 902-677-2794, 902-541-7553, [email protected]