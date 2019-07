Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Antigonish

ANTIGONISH, NS, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et député de Nova‑Centre, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, de l'honorable Randy Delorey, ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse, de Owen McCarron, conseiller pour la municipalité de comté d'Antigonish, et de Christine Blair, mairesse de la municipalité du comté de Colchester.

Date : Vendredi 26 juillet 2019



Heure : 9 h (HAA)



Lieu : Bureau municipal

285, chemin Beech Hill

Antigonish (Nouvelle-Écosse)

