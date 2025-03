AVIS AUX MÉDIAS - ANNONCE CONCERNANT LES SERVICES EN LOGEMENT POUR JEUNES HOMMES À MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant les services en logement pour jeunes hommes à Montréal.

L'activité se déroulera le 4 mars 2025 en présence du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'Honorable Steven Guilbeault, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, qui prendra parole au nom du ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'activité doivent s'accréditer en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux et celles qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Mardi 4 mars 2025



HEURE : 10 h



LIEU : Montréal

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

