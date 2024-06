WINNIPEG, MB, le 5 juin 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une annonce en matière de logement en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord.

Nous invitons les membres des médias à arriver tôt pour une visite de la coopérative d'habitation Westboine Park à partir de 9 h 00 à 9 h 20 (HAC).

La conférence de presse commencera immédiatement après la visite. Les membres des médias qui souhaitent participer virtuellement doivent s'inscrire par courriel à [email protected].

Date : Jeudi 6 juin 2024 Heure : 9 h 00 (HAC) Lieu : Westboine Park Housing Co-op Ltd.

32, Shelmerdine Drive

Winnipeg (Manitoba)

R3R 2Y2

