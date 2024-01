Avis aux médias - Annonce concernant le développement économique local à Montréal

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design et responsable des ressources humaines par intérim, Luc Rabouin, invitent les représentantes et les représentants des médias à une importante annonce concernant le soutien à l'entrepreneuriat et au commerce local. Le directeur général de PME MTL Centre-Est, Jean François Lalonde, et plusieurs partenaires du réseau PME MTL seront également sur place.

Date : Le mercredi 24 janvier 2024



Heure : 11 h



Lieu : Insertech Angus

4820, rue Molson, Montréal, QC H1Y 3J8

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse [email protected] .

