Avis aux médias - Annonce concernant la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire

QUÉBEC, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien invite les représentants des médias à une conférence de presse, au cours de laquelle il fera une annonce concernant la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

Pour cette occasion, il sera accompagné de l'Honorable Marc Garneau, ministre des Transports du gouvernement du Canada.

Cet événement aura lieu :

Date : Vendredi 16 août 2019



Heure : 11 h 00



Endroit : Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire 1505, chemin de la Pointe-Noire Sept-Îles (Québec)

Important : Pour des raisons de sécurité, veuillez noter qu'il est obligatoire de confirmer votre présence avant le jeudi 15 août à 12 h et qu'aucun remplacement ne sera possible.

Merci de confirmer votre présence auprès de Mme Marie-Hélène Mercier

par courriel : marie-helene.mercier@spn.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Renseignements: Marie-Hélène Mercier, marie-helene.mercier@spn.gouv.qc.ca, 418 572-7292