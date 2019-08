Avis aux médias : Annonce concernant l'infrastructure au Nouveau-Brunswick

UTOPIA, NB, le 13 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en compagnie de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Jeff Carr, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux et député de New Maryland-Sunbury.

Date : Le mercredi 14 août 2019



Heure : 10 h (HAE)



Endroit : Écloserie Lake Utopia

1209, route 785

Utopia, Nouveau-Brunswick

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Jeremy Trevors, Agent de Communication, Nouveau-Brunswick, 506-453-5912, jeremy.trevors@gnb.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca