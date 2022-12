TORONTO, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures de transport en commun en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Caroline Mulroney, ministre des Transports et ministre des Affaires francophones de l'Ontario, et de John Tory, maire de la Ville de Toronto.

Date : Vendredi 9 décembre 2022



Heure : 10 h (HNE)





Les médias qui souhaitent être présents lors de l'annonce sont priés de s'inscrire par courriel auprès de Zoltan Csepregi ([email protected]).

Les médias sont priés d'arriver avant 9 h 15.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias uniquement) : Kelly Ouimet, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected], 343-552-3420; Dakota Brasier, Cabinet du ministre - médias seulement, Ministère des Transports, [email protected]; Taylor Deasley, Attachée de presse, Bureau du maire John Tory, Ville de Toronto, 647-464-9049, [email protected]; Communications organisationnelles, Toronto Transit Commission, 416-981-1900, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]