Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 5 juin 2024

QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 5 juin 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Rencontre avec des élus du Nord-du-Québec (fermée aux médias)

Heure : 11 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Conseil des ministres

Heure : 12 h 00

Lieu : Salle du Conseil

Édifice Honoré-Mercier

