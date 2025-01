Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 30 janvier 2025

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 30 janvier 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Visite d'une aluminerie et rencontre avec les dirigeants (prise d'images)

Heure : 9 h 35

Lieu : Sept-Îles

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias inscrits. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'accréditer auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

IMPORTANT : Les médias accrédités devront arriver à 9 h au poste de garde pour la remise de l'équipement de protection individuelle. C'est à partir de ce lieu que les médias seront accompagnés vers le site de la visite à 9 h 15. Des espaces de stationnement seront aussi disponibles. Simplement procéder à votre inscription auprès de Mme Catherine Hamel pour obtenir tous les détails.

Notez également qu'en raison de champs magnétiques élevés sur le site, la visite est interdite aux porteurs de stimulateurs cardiaques et aux femmes enceintes. Le port de bijoux est interdit et il est recommandé de laisser les cartes magnétiques (cartes bancaires) et les montres à aiguilles dans votrevéhicule.

Mêlée de presse

Heure : 11 h 20

Lieu : Sept-Îles

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias inscrits. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'accréditer auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Rencontre avec le maire de Sept-Îles, M. Denis Miousse, et le maire de Port-Cartier, M. Alain Thibault (fermée aux médias)

Heure : 13 h 35

Lieu : Sept-Îles

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain.

Visite d'une entreprise de revêtements métalliques et céramiques, et rencontre avec les dirigeants (prise d'images)

Heure : 14 h 25

Lieu : Sept-Îles

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias inscrits. Les journalistes, caméras et photographes doivent s'accréditer auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]