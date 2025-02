Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 3 février 2025

QUÉBEC, le 2 févr. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 3 février 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, ainsi que le président et chef de la direction de la Banque Nationale, M. Laurent Ferreira (prise d'images)

Heure : 14 h 00

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, ainsi que de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette.

Le lieu exact sera uniquement communiqué aux médias accrédités.

Les journalistes, caméras et photographes doivent s'inscrire auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

Rencontre avec le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, M. Charles Emond, avec la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo, ainsi qu'avec le président-directeur général d'Hydro-Québec, M. Michael Sabia (prise d'images)

Heure : 15 h 30

Lieu : Montréal

Mêlée de presse

Heure : Vers 16 h 45

Lieu : Montréal

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]