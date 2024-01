Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 25 janvier 2024

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 25 janvier 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Caucus présessionnel des élu(e)s de la Coalition avenir Québec

Heure : 9 h 00

Lieu : Sherbrooke

Conférence de presse bilan de caucus présessionnel

Heure : 12 h 30

Lieu : Sherbrooke

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la présidente du Conseil du trésor, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, du ministre de la Santé et député de La Prairie, M. Christian Dubé, et du ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et Député de Lévis, M. Bernard Drainville.

Les caméras et photographes qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves

Cérémonie d'assermentation de la trentième lieutenante-gouverneure du Québec, Mme Manon Jeannotte

Heure : 15 h 00

Lieu : Québec

Les caméras et photographes qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire

