Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 25 avril 2024

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 25 avril 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Annonce importante en matière de culture

Heure : 13 h 00

Lieu : Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, et du ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

