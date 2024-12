Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 20 décembre 2024

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 20 décembre 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Signature d'une déclaration avec le Grand chef du Conseil mohawk de Kahnawà:ke, M. Cody Diabo

Heure : 13 h 30

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, et par la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, et députée de Sanguinet, Mme Christine Fréchette.

Rencontre avec la Grande cheffe du Gouvernement de la Nation Crie, Mme Mandy Gull-Masty (fermée aux médias)

Heure : 15 h 00

Lieu : Montréal

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]