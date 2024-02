Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 1er mars 2024

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 1er mars 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec la grande cheffe de Kahnawake, Kahsennenhawe Sky-Deer (fermée aux médias)

Heure : 13 h 00

Lieu : Châteauguay

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, et de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron.

Rencontre avec des élus locaux de la circonscription de Châteauguay (prise d'images)

Heure : 13 h 45

Lieu : Châteauguay

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron.

Pour la prise d'images, veuillez confirmer auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Mêlée de presse

Heure : vers 14 h 45

Lieu : Châteauguay

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron.

Veuillez confirmer votre présence auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Visite d'un commerce local de Châteauguay (prise d'images)

Heure : 15 h 10

Lieu : Châteauguay

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron.

Pour la prise d'images, veuillez confirmer auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Rencontre avec des jeunes athlètes et participation aux célébrations de la 58e Finale des Jeux du Québec - Sherbrooke 2024 (prise d'images)

Heure : 18 h 00

Lieu : Sherbrooke

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest.

Pour la prise d'images, veuillez confirmer auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

